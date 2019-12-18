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رقم الخبر: 271192 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 12:05 الاقسام: ثقافة وفن  
اليونان تدعو لتطوير التعاون السينمائي مع ايران

اليونان تدعو لتطوير التعاون السينمائي مع ايران

أشارت مسؤولة العلاقات الدولية لمركز السينما اليونانية "فينا ورقو" الى التقدم اللافت جدا للسينما الايرانية خلال العقود الاربعة الاخيرة، داعية الى تطوير التعاون السينمائي مع ايران.

وخلال لقائها الثلاثاء الملحق الثقافي الايراني في اثينا، قالت المسؤولة في السينما اليونانية، هنالك تعاون مشترك بين البلدين في مجال الافلام والسينما ولقد التقيت انا شخصيا العديد من مخرجي ومعدي الافلام الايرانيين ونعتبر التعاون مع البلد الصديق ايران خطوة مهمة.

واضافت، من المؤكد ان هذه المؤسسة سوف لن تتوانى مستقبلا عن بذل اي جهد ممكن في مجال التعاون المشترك في مجال الافلام والسينما.

من جانبه اشار الملحق الثقافي في السفارة الايرانية في اثينا علي محمد حلمي خلال اللقاء، الى المشتركات الثقافية والتاريخية بين الشعبين الايراني واليوناني الكبيرين وصانعي الحضارة، واستعرض خصائص السينما الايرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية وقال، ان خصائص الافلام والمسلسلات الايرانية هي التعريف بالثقافة والحضارة الايرانية والقيم الاخلاقية والانسانية وهي ذات مضامين معنوية ورسائل انسانية.

ونوه حلمي كذلك الى التعاون الجيد لهذه الملحقية مع مختلف المراكز السينمائية اليونانية خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، معتبرا الترحيب الجيد بهذه البرامج المشتركة مؤشرا لاهتمام وشغف الشعب اليوناني بالسينما الايرانية.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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