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رقم الخبر: 271191 تاريخ النشر: كانون الأول 18, 2019 الوقت: 12:06 الاقسام: ثقافة وفن  
سوريا.. رحلة مسرحية الأطفال إلى (بيتك يا ستّي)

سوريا.. رحلة مسرحية الأطفال إلى (بيتك يا ستّي)

يعرض مسرح دوار الشمس في يوم السبت 21 كانون الاول الجاري لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخمس والعشر سنوات مسرحية «بيتك يا ستّي» (كتابة نعمة نعمة، وإخراج كريم دكروب، وموسيقى أحمد قعبور) التي سيقدّمها «مسرح الدمى اللبناني» على خشبة «دوّار الشمس» في الطيونة. إنّها مسرحية غنائية للأطفال تعتمد على التمثيل وتحريك الدمى، بالإضافة إلى تقنيات الفيديو ومسرح الظلّ.

على مدى 50 دقيقة، سنشهد أحداثاً تدور في عام 2046 حيث اختفت الأشجار والعصافير والزرع وظهرت مكانها الأبنية الرمادية وخلفها جدار عالٍ يفصل الناس عن بعضهم وعن ماضيهم وتراثهم. تسأل «سلمى» (8 سنوات) عمّا يوجد خلف الجدار، فتتسلّقه مع صديقَيْها «أمين» و«سلوم». عندها، يجد الثلاثي بيت الجدة المحاط بالفاكهة والخضار والأشجار والهواء الصافي، فيرفضون العودة إلى عالمهم الملوث. لكن يبقى السؤال: هل سيستطيعون الاستفادة مما تعلّموه لتغيير عالمهم؟

 
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مصدر الخبر: موقع اخبار سوريا الثقافية
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