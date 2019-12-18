سوريا.. رحلة مسرحية الأطفال إلى (بيتك يا ستّي) يعرض مسرح دوار الشمس في يوم السبت 21 كانون الاول الجاري لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخمس والعشر سنوات مسرحية «بيتك يا ستّي» (كتابة نعمة نعمة، وإخراج كريم دكروب، وموسيقى أحمد قعبور) التي سيقدّمها «مسرح الدمى اللبناني» على خشبة «دوّار الشمس» في الطيونة. إنّها مسرحية غنائية للأطفال تعتمد على التمثيل وتحريك الدمى، بالإضافة إلى تقنيات الفيديو ومسرح الظلّ.