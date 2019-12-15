استعاد فريق استقلال طهران صدارة الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق فوزا كبيرا على فريق شاهين شهرداري بوشهر بنتيجة 4-1

وفي هذه المباراة التي جرت مساء السبت على ستاد "آزادي" بطهران في اطار المرحلة الـ 15 والاخيرة من النصف الاول للدوري الايراني الممتاز، قدم استقلال طهران عرضا هجوميا أثمر عن 4 اهداف تناوب على تسجيلها كل من آرش رضاوند (د 28) ومهدي قائدي (د 52) ومحمد دانشكر (د 58) وشيخ دياباتة (د 68)، فيما قلل لاعب شاهين شهرداري بوشهر حسين مالكي ألم الخسارة بهدف يتيم (د 87).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد استقلال طهران الى 29 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد شاهين شهرداري بوشهر عند 6 نقاط في القاع.

وياتي في مركز الوصافة سباهان اصفهان برصيد 28 نقطة ومن ثم برسبوليس بنفس الرصيد وبفارق الاهداف.

يذكر أن استقلال طهران اكتملت مبارياته في النصف الاول من الدوري بخوضه 15 مباراة فيما بقيت لكل من سباهان اصفهان وبرسبوليس مباراة مؤجلة، اذ يستضيف برسبوليس نساجي مازندران فيما يخوض سباهان لقاءه مع مضيفه صنعت نفط آبادان.

كما تفوق نادي برسبوليس طهران في المباراة الاخرى على ضيفه سايبا كرج بهدفين دون رد وذلك في اطار المرحلة 15 من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم یوم السبت.

سجل هدف السبق لبرسبوليس، وحيد أميري الذي سدد مقصية رائعة، لم يحسن حارس سايبا التعامل معها بشكل جيد (د 17).

وعزز فريق العاصمة تقدمه وعلو كعبه على سايبا عبر لاعب الوسط احمد نور الهي الذي تسلم عرضية من جهة اليمين، سكنها ثم استدار بالكرة وسددها على يمين الحارس.

وبهذا اصبح رصيد سايبا الذي قدم مستوى هزيلا في المباراة - فقد ذاق الهزيمة الثامنة هذا الموسم وبقي في المركز الـ 13 - 11 نقطة.