وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية امس السبت، ان موسوي اذ اعرب عن سعادته بنجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وصف هذا الحدث الذي قامت به الحكومة الجزائرية، بانه خطوة هامة لتحقيق الديمقراطية والتنمية والرقي في اجواء هادئة.

وتطلع المتحدث باسم وزارة الخارجية الى توسيع وتعميق العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الجزائرية في عهد الرئيس الجديد لهذا البلد.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الجزائرية اعلنت امس الجمعة، ان الاحصائيات، تشير الى حصول رئيس الوزراء الجزائري الاسبق "عبد المجيد تبون" على 58,15 بالمائة من اجمالي اصوات الناخبين وبالتالي فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في هذا البلد.