  • الأحد ١٧ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270884 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2019 الوقت: 09:41 الاقسام: محليات  

ايران تهنئ بنجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي"، الجزائر حكومة وشعبا بمناسبة اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بنجاح في هذا البلد.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية امس السبت، ان موسوي  اذ اعرب عن سعادته بنجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وصف هذا الحدث الذي قامت به الحكومة الجزائرية، بانه خطوة هامة لتحقيق الديمقراطية والتنمية والرقي في اجواء هادئة.

وتطلع المتحدث باسم وزارة الخارجية الى توسيع وتعميق العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الجزائرية في عهد الرئيس الجديد لهذا البلد.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الجزائرية اعلنت امس الجمعة، ان الاحصائيات، تشير الى حصول رئيس الوزراء الجزائري الاسبق "عبد المجيد تبون" على 58,15 بالمائة من اجمالي اصوات الناخبين وبالتالي فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في هذا البلد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1278 sec