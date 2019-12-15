  • الأحد ١٧ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270883 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2019 الوقت: 09:39 الاقسام: اقتصاد  
مشاركة إيرانية جيدة يشهدها معرض كراتشي الدولي للإنشاءات

مشاركة إيرانية جيدة يشهدها معرض كراتشي الدولي للإنشاءات

بدأ فعالياته امس السبت، المعرض الخامس عشر للإنشاءات والبناء في مدينة كراتشي الساحلية جنوبي باكستان، بمشاركة 10 شركات إيرانية.

وافتتح المعرض وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستاني "خالد مقبول صديقي"، وزاره بعض المسؤولين المحليين، وشارك في حفل الافتتاح القنصل الإيراني العام في كراتشي "أحمد محمدي"، والمسؤول عن الشركات الإيرانية الحاضرة في المعرض، المستشار التجاري السابق لإيران لدى باكستان "مراد نعمتي زركران".

وتعرض 500 شركة باكستانية وأجنبية من 7 دول بما فيها إيران وألمانيا، وتايلاند، والصين وتركيا، آخر انجازاتها في صناعة البناء، والآلات ذات الصلة بالإنشاءات، والتصميم، والهندسة المعمارية، وانتاج مواد البناء في معرض كراتشي الدولي الذي يستمر لثلاثة أيام.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 18/1520 sec