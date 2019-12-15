بدأ فعالياته امس السبت، المعرض الخامس عشر للإنشاءات والبناء في مدينة كراتشي الساحلية جنوبي باكستان، بمشاركة 10 شركات إيرانية.

وافتتح المعرض وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستاني "خالد مقبول صديقي"، وزاره بعض المسؤولين المحليين، وشارك في حفل الافتتاح القنصل الإيراني العام في كراتشي "أحمد محمدي"، والمسؤول عن الشركات الإيرانية الحاضرة في المعرض، المستشار التجاري السابق لإيران لدى باكستان "مراد نعمتي زركران".

وتعرض 500 شركة باكستانية وأجنبية من 7 دول بما فيها إيران وألمانيا، وتايلاند، والصين وتركيا، آخر انجازاتها في صناعة البناء، والآلات ذات الصلة بالإنشاءات، والتصميم، والهندسة المعمارية، وانتاج مواد البناء في معرض كراتشي الدولي الذي يستمر لثلاثة أيام.