وقال نقاش في تصريح خاص لمواسل وكالة "ارنا" حول كيفية دعم الإنتاج المحلي اللبناني في الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية: بالتأكيد التحدي الأساسي اليوم في لبنان هو إعادة الإنتاج اللبناني ولكن بما أن الحكومة اليوم هي غائبة تقريبا عن الأعمال لم تتخذ بعد قرارات إيجابية بهذا الإتجاه ولكن القوى الشعبية بدأت تتحسس من هذا الموضوع و بدأت بعمليات كبيرة لإعادة تنشيط الزراعة المحلية و هذا بتقديري بعد أشهر سيكون له أثر بالإنتاج الزراعي على الأقل و بعد الإنتاج الزراعي تصنيع المواد الغذائية من الزراعة.

واضاف، ان ندرة العملة الصعبة اليوم في لبنان ستؤثر على قدرة الإستيراد و لذلك يجب الإستعاضة عنها بمنتوجات محلية و هناك حل آخر أيضا قيد الدرس و هو التشبيك الإقليمي بمعنى أن يتم التعامل بين لبنان و سوريا و ايران و تركيا بالعملة المحلية و عندها يمكن تنشيط عمليات إستيراد خارج الدولار و بالتالي يمكن الإستعاضة عن الأشياء التي لا يمكن تصنيعها في لبنان.

وحول اجراءات اتخذتها بعض البلديات في جنوب لبنان التابعة لحزب الله على خلق فرص عمل في مجال الزراعة و تربية المواشي للعاطلين عن العمل في المنطقة اكد ان هذا العمل في بداياته ولكن لو استمر بإدارة جيدة يمكن أن يحقق نتائج كبيرة، هناك تجارب اخرى لدى شعوب اخرى في بلدان اخرى بعد الحروب العالمية والنكسات الإقتصادية في أميركا اللاتينية نجحت هذه التجارب بإعادة الإنتاج و تشغيل عمال و رفع مستوى المعيشة حتى والخروج من الفقر إلى حالة البحبوحة و لذلك أعتقد أنه يمكن أن تكون في المستقبل هذه الإجراءات ناجحة و ليس فقط فرص عمل بل تنشيط الحالة الإقتصادية في تلك المناطق.



