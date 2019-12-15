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رقم الخبر: 270880 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2019 الوقت: 09:37 الاقسام: محليات  
روحاني يرأس إجتماع المجلس الأعلى للفضاء الإفتراضي حول تعزيز الشبكة الوطنية للمعلومات

روحاني يرأس إجتماع المجلس الأعلى للفضاء الإفتراضي حول تعزيز الشبكة الوطنية للمعلومات

ناقش المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي خلال اجتماعه اليوم السبت برئاسة حجة الاسلام حسن روحاني رئيس الجمهورية ومشاركة جميع اعضائه، ناقش آليات تطوير وتعزيز الشبكة الوطنية للمعلومات.

وبحسب الموقع الاعلامي الالكتروني لرئاسة الجمهورية، فقد تم خلال هذا الاجتماع دراسة سبل تطوير وتعزيز الشبكة الوطنية للمعلومات، بوصفها البنية التحتية التي ترتكز عليها شبكة اتصالات الفضاء الافتراضي في البلاد.

وتقرر خلال اجتماع المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي اليوم، تطوير هذه الشبكة لتحقيق تنمية مستدامة في مجال الاقتصاد الرقمي وبما يسهم في ازالة العقبات من مسار القطاع الخاص الذي يضطلع بدور كبير في تنمية الشبكة الوطنية للمعلومات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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