بحث وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع نظيره البولندي آخر المستجدات على صعيد العلاقات والقضايا الثنائية، والإقليمية وغيرها ذات الإهتمام المشترك.

وأفاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية، ان لقاء ظريف مع وزير خارجية بولندا جاء امس السبت، على هامش منتدى الدوحة.

وتوجه ظريف الى قطر اليوم السبت، للمشاركة في منتدى الدوحة 2019 .

ومن المقرر ان يلقي كلمة في المنتدى كما سيلتقي وزير الخارجية الايراني على هامش المنتدى العديد من نظرائه المشاركين.