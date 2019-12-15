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رقم الخبر: 270878 تاريخ النشر: كانون الأول 15, 2019 الوقت: 09:34 الاقسام: اقتصاد  
الرئيس روحاني يوعز بتنفيذ إتفاق التجارة البحرية بين إيران وكازاخستان

الرئيس روحاني يوعز بتنفيذ إتفاق التجارة البحرية بين إيران وكازاخستان

أوعز الرئيس الايراني حسن روحاني الى إلى وزارة الطرق والتنمية الحضرية بتنفيذ قانون اتفاق التجارة البحرية في بحر قزوين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية كازاخستان.

ووفق المادة مئة وثلاثة وعشرين من دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية، أوعز الرئيس الإيراني حسن روحاني الى وزارة الطرق والتنمية الحضرية بتنفيذ قانون اتفاق التجارة البحرية في بحر قزوين بين إيران وكازاخستان كما أوعز إلى وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لتنفيذ قانون اتفاق تيسير التجارة بلا أوراق عبر الحدود في آسيا وأوقيانيا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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