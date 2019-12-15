قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هي المسبب الأول لحالة الإرباك السياسي لدى الاحتلال، واضطراره لتنظيم 3 انتخابات متتالية في غضون عام، لأول مرة منذ إنشاء الكيان المحتل.

ونفى بدران في لقاء له مع قناة الأقصى الفضائية حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هدنة طويلة وميناء عائم، مؤكداً أن هذا الكلام هو محض كذب وافتراء، وجزء من دعاية نتنياهو الانتخابية، معتبراً أن الأخير يريد أن ينجو بحزبه وبنفسه من الضغوط التي يتعرض لها، بأن هناك حلولًا لقضية غزة.

وبخصوص تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة،كشف بدران أن الاحتلال لجأ إلى هذا الخيار لأنه أيقن بفشل الحل العسكري، مؤكداً أن أوراق القوة التي أجبرت الاحتلال على الموافقة على التفاهمات ما زالت المقاومة تملكها.

أما عن كيفية إدارة هذا الصراع، فهو قرار وطني فلسطيني، بحسب ما أوضح بدران، منوهاً إلى أن هناك تشاور دائم في هيئة إدارة مسيرات العودة.

وحول ملف الانتخابات الفلسطينية، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الانتخابات أصبحت أكثر ضرورة، مشيراً إلى أنه كلما حدثت حالة تفكك داخلي لدى الاحتلال فإنها تعطي الفلسطينيين نقطة قوة.

ولفت إلى أن حماس اتخذت مؤخراً منهجاً في القضايا الوطنية، أنها لا تريد أن تذهب كحماس مقابل فتح، بمعنى أنها تريد أن تشكل حاضنة وطنية فصائلية لتقول هذا الموقف المتفق عليه، وليس ضد أي طرف آخر، مؤكداً أن حماس تعاملت بهذا المبدأ مع موضوع الانتخابات، ورفضت الحوارات الثنائية، وعقدت لقاءات مع كل الفصائل والشخصيات المستقلة.

إلى ذلك أحيت حركة المقاومة الإسلامية حماس الذكرى الـ32 لانطلاقتها بمسيرات حاشدة في قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة رايات حركة حماس وصورا لبعض شهداء القسام وبمشاركة فرق فنية في الاحتفالات.

وقررت حماس عدم تنظيم مهرجان مركزي للاحتفال بانطلاقتها مكتفية بمسيرات في مختلف مناطق القطاع.

وقال فتحي حماد القيادي في حركة حماس خلال احتفال الحركة بجباليا ان الشعب الفلسطيني لقن الاحتلال الاسرائيلي دروسا قاسية.

ميدانياً أصيب، السبت، عاملان فلسطينيان برصاص قوات العدو الصهيوني على البوابة الزراعية المقامة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة نزلة عيسى شمال طولكرم بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، عن وصول إصابتين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث كانت الأولى للعامل أحمد حسام كتانة (25 عاما)، الذي أصيب بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب الشاب ضرار راسم كتانة (21 عاما) برصاصة في الكتف، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

كما أصيب 5 فلسطينيين بنيران قوات العدو الصهيوني الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.