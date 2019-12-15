قتل 3 إرهابيين من منظمة “الخوذ البيضاء” المرتبطة بالاستخبارات البريطانية والأمريكية جراء انفجار شحنة من المتفجرات كانوا ينقلونها بسيارة إسعاف في ريف حماة الشمال الغربي.

وأشارت مصادر محلية لوكالة سبوتنيك إلى مقتل ثلاثة من عناصر منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية جراء انفجار عنيف داخل سيارة إسعاف تابعة لهم في محيط بلدة قسطون بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

ونقلت المصادر عن أحد أعضاء “الخوذ البيضاء” قوله إن انفجار السيارة ناجم عن قيام العناصر الثلاثة بنقل مواد متفجرة من ريف إدلب مبينة أن شدة الانفجار كانت كبيرة وأدت إلى مقتل العناصر الثلاثة على الفور وتدمير سيارتهم بشكل كامل.

وبينت المصادر المحلية أن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي سارع إلى الترويج بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة للتغطية على الحقائق الكاملة وراء مقتل إرهابيي “الخوذ البيضاء”.

وتعد منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية ذراعا للاستخبارات البريطانية والأمريكية وتتخذ من قناع العمل الإنساني غطاء لأعمالها الإجرامية بالتعاون مع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الذي ينتشر في إدلب.

من جهة اخرى أكد رئيس الأركان التركي السابق ايلكار باشبوغ أن الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها أمر ضروري بالنسبة لأمن واستقرار تركيا .

ودعا باشبوغ في حديث لصحيفة سوزجو التركية إلى تطبيع العلاقات الشاملة مع الدولة السورية وحكومتها الشرعية معتبرا أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة الأزمة في سورية وانعكاساتها على تركيا .

وشدد باشبوغ على ضرورة أن تنأى تركيا بنفسها عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ولا سيما دول الجوار.

يذكر أن النظام التركي بزعامة رجب طيب أردوغان قام على مدى السنوات الماضية بتسهيل عبور عشرات آلاف الإرهابيين إلى الأراضي السورية وحول تركيا إلى ملاذ وقاعدة لانطلاق التنظيمات الإرهابية وتعاون مع تلك التنظيمات وأبرزها داعش لسرقة النفط والآثار السورية وتهريبها إلى الخارج .