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رقم الخبر: 270869 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 20:37 الاقسام: عربيات  
السراج يبحث مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين مذكرة ترسيم الحدود البحرية
تركيا: حكومة الوفاق الليبية لم تطلب إرسال جنود إلى طربلس حتى الآن

السراج يبحث مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين مذكرة ترسيم الحدود البحرية

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن حكومة الوفاق الليبية لم تطلب من بلاده إرسال جنود إلى طرابلس حتى الآن.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات خلال "منتدى الدوحة" السبت: "حكومة الوفاق الليبية لم تطلب إرسال جنود إلى طرابلس حتى الآن، وفي حال طلبت من تركيا نشر قوات في ليبيا سنقبل ذلك"، متابعا "إرسال جنود هو أسهل شيء يمكن أن يحدث".

وأضاف وزير الخارجية التركي، "روسيا هناك (في ليبيا) الآن، وهي تحاول التواجد منذ السنتين أو الثلاث الأخيرة، والآن هي لاعب على الساحة الليبية".

وكان تشاووش أوغلو، أكد في وقت سابق، السبت، أن بلاده متمسكة بالدفاع عن حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط.

من جانب آخر بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، ووزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود تشاووش أوغلو، وخلوصي أكار، مذكرتي التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس حول ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

وقالت حكومة الوفاق في بيان عبر الصفحة الرسمية على "الفيسبوك" :"إن لقاء أكار والسراج تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة في البلاد، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وأضافت الحكومة: "بحث الجانبان الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط".

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
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