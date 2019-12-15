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رقم الخبر: 270866 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 20:40 الاقسام: عربيات  
الرئيس الجزائري المنتخب يعلن أولوياته ويعد بإشراك الشباب في الحكومة

الرئيس الجزائري المنتخب يعلن أولوياته ويعد بإشراك الشباب في الحكومة

أعلن الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، السبت، أولوياته بالتزامن مع بداية توليه للمنصب، نافيا أن يكون لديه نية لتأسيس حزب سياسي.

وقال عبد المجيد تبون، بحسب قناة "النهار" الجزائرية، إن النهوض بالاقتصاد الوطني هو أولويته الحالية وشغله الشاغل.

كما ذكر أن استرجاع هيبة الدولة ونظافتها ومصداقيتها عند الشعب المهمة الأولى التي يريد تكرسيها.

وأضاف "ستكون هناك أولويات مهمة، خاصة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج"، مؤكدا أنه سيعمل على استرجاعها بأي ثمن.

وتابع "تعيين الحكومة هو أصعب مهمة وأتمنى التوفيق من الله عز وجل"، كما وعد بعدة مفاجآت في حال تشكيل الحكومة حيث صرح في ذات الصدد "سترون شبابا وفتيات في العشرينات من العمر وزراء في الحكومة".

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الجمعة، فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15%.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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