منع الوفد الأميركي في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصادقة على البند الذي إقترحته الجمهورية الإسلامية بشأن التبعات السلبية الناجمة عن الحظر على تقديم المساعدات للمنكوبين بالكوارث الطبيعية.

وذكرت وزارة الخارجية، الجمعة، ان الوفد الأميركي والوفدين الكندي والبريطاني في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لم يوافقوا على البند المقترح من قبل الجمهورية الإسلامية بشأن التبعات السلبية الناجمة عن الحظر على تقديم المساعدات للمتضررين من الكوارث الطبيعية.

ورداً على إجراء الوفد الأميركي، صرح السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف "اسماعيل بقائي هامانه"؛ ان الرفض السافر لأميركا لقلق المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر حيال التداعيات السلبية الناجمة عن الحظر على تقديم المساعدات الإنسانية، أظهر بوضوح زيف مزاعم هذه الدولة حول إستثناء المواضيع الإنسانية من الحظر؛ هذا جاء في الوقت الذي أبدى فيه عدد ملحوظ من الدول دعمها لإقتراح الجمهورية الإسلامية في المؤتمر.

وأكد بقائي هامانه، ان الحظر الأميركي الأحادي إنتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

يذكر، ان المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف الذي صادف إنعقاده الذكرى السنوية السبعين لإتفاقيات جنيف، ناقش حالة تطبيق القانون الدولي الإنساني والتحديات التي تواجه أعماله وسبل توفير المساعدة والإستجابة لاحتياجات المدنيين وحمايتهم في حالات النزاعات المسلّحة والكوارث الطبيعية إضافة إلى التحديات المستجدة التي تواجه العالم.