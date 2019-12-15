سجلت بورصة السلع الإيرانية، في الأسبوع المنتهي بـ12 ديسمبر/ كانون الأول، صفقات بيع 633 ألفاً و59 طناً من أنواع السلع بقيمة أكثر من 785 مليون دولار.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 241 ألفاً و817 طناً من السلع بقيمة 393 مليون دولار، شملت 222 ألفاً و30 طناً من الصلب، و6355 طناً من النحاس، و8300 طناً من الألمنيوم، و12 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و120 أطنان من الموليبدن المكثف، و15 كغم من سبائك الذهب، و5 آلاف طن من صخر الحديد.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 386 ألفاً و590 طناً بقيمة 394 مليون دولار، شملت 120 ألف طن من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و99 ألفاً و603 طناً من القير، و90 ألفاً و430 طناً من المواد البوليمرية، و46 ألفاً و394 طناً من المواد الكيميائية، و490 طناً من عوازل الرطوبة، و2764 طناً من زيوت الأساس، و680 طناً من الكبريت، و26 ألف طن من اللوب كات، و1300 طن من شمع السلابس.

كما تم عقد صفقات بيع 4 آلاف و652 طناً من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.