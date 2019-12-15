وأوضح سعيد محمد، في مراسم ذكرى تأسيس المقر السبت، بأن وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة آناهيتا سيتم قريباً، حيث سيكون مقر خاتم الأنبياء الجهة المقاولة وفق صيغة (EPC) هندسة، توريد، بناء؛ أما التمويل، فمن إستثمارات القطاع الخاص.

يذكر أن مقر خاتم الأنبياء(ص) تولى بناء مصفاة "ستارة خليج فارس" في بندرعباس والتي ساهمت بتحقيق ايران الإكتفاء الذاتي بإنتاج البنزين.