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رقم الخبر: 270862 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 17:50 الاقسام: اقتصاد  
إنشاء مصفاة نفط غرب البلاد

إنشاء مصفاة نفط غرب البلاد

أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء(ص) للبناء والإعمار، عن إنشاء مصفاة نفط في مدينة كرمانشاه (غرب ايران).

وأوضح سعيد محمد، في مراسم ذكرى تأسيس المقر السبت، بأن وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة آناهيتا سيتم قريباً، حيث سيكون مقر خاتم الأنبياء الجهة المقاولة وفق صيغة (EPC) هندسة، توريد، بناء؛ أما التمويل، فمن إستثمارات القطاع الخاص.

يذكر أن مقر خاتم الأنبياء(ص) تولى بناء مصفاة "ستارة خليج فارس" في بندرعباس والتي ساهمت بتحقيق ايران الإكتفاء الذاتي بإنتاج البنزين.

 

 
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