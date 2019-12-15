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رقم الخبر: 270861 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 17:45 الاقسام: اقتصاد  
حجم تصدير إيران من الكهرباء يرتفع بنسبة 120%

حجم تصدير إيران من الكهرباء يرتفع بنسبة 120%

أعلن المدير التنفيذي لشركة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء (توانير)، ان حجم تصدير الكهرباء من إيران شهد ارتفاعاً مقارنة بالماضي حيث ارتفع حجم الصادرات خلال العام الإيراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار 2019) بنسبة 120 بالمئة.

وقال محمد حسن متولي زادة لوكالة (إسنا): ان سياسة صناعة الكهرباء تعتمد على توسيع نطاق تصدير الخدمات الفنية والهندسية‌ ومنها تنمية صادرات الكهرباء إلى الدول الجارة؛ موضحاً انه نظراً للحاجات التي توجد في المنطقة إلى جانب حاجيات الدول الجارة، فنوفر البنى التحتية اللازمة لتنمية الطاقة وندفع تصدير الكهرباء للأمام نظراً للإمكانيات المتاحة.

وأشار متولي زادة إلى البلدان التي تبادل الكهرباء مع إيران، قائلاً: لدينا تبادلات إلكترونية مع جميع الدول التي لدينا حدود برية معها، حيث نقوم بتصدير الكهرباء إلى بعض هذه البلدان أو نقلها.

 
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