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رقم الخبر: 270860 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: اقتصاد  
55 مليار دولار.. حجم صادرات إيران ووارداتها في 8 أشهر

55 مليار دولار.. حجم صادرات إيران ووارداتها في 8 أشهر

أشار مساعد رئيس منظمة تطوير التجارة الخارجية الإيرانية لشؤون التسويق الخارجي، إلى الحاجة للتخطيط لزيادة الصادرات، وقال: إنه في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بلغ حجم الصادرات والواردات الإيرانية 55 مليار دولار.

وأكد مسعود كمالي أردكاني، السبت، في مراسم أقيمت لتكريم رجال الأعمال في محافظة جهارمحال وبختياري (جنوب غرب ايران): ان حجم الصادرات بلغ 27 مليار دولار من المجموع، أي بزيادة 16% في الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف: ان حصة إيران من الصادرات إلى الدول الـ15 المجاورة لإيران، ستصل مابين 2% إلى 4% بحلول عام 2021؛ مضيفاً: ان البضائع الإيرانية ستصدر إلى 7 أسواق مستهدفة في العالم. وأكد كمالي أردكاني ان حجم الطلب على الواردات من الدول المجاورة لإيران يبلغ ألف و200 مليار دولار.

وأعلن مساعد رئيس منظمة التجارة الخارجية تصدير بضائع بقيمة 24 مليار دولار سنوياً من إيران إلى الدول المجاورة، وأشار إلى أن هناك إمكانية لزيادة هذا المبلغ إلى 100 مليار دولار .وأوضح ان حجم صادرات الأسواق الأوروآسيوية يبلغ سنوياً 300 مليار دولار، وان حصة إيران أقل من مليار دولار، لذلك تم إنشاء مكتب دائم لأورواسيا وتنشيطه في منظمة تطوير التجارة الايرانية لزيادة الصادرات.

 
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