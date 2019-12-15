أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يمهّد الطريق أمام جلسة في مجلس النواب للتصويت على عزله بتهمتي استغلال النفوذ وعرقلة الكونغرس.

وصوت الديمقراطيون والجمهوريون في اللجنة لصالح توجيه تهمتين لترامب، ما يمهّد لجعله ثالث رئيس يواجه احتمال عزله في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر إنه "يوم حزين وكئيب" وذلك عقب التصويت الذي جرى بسرعة مفاجئة بعد نقاش لاذع استمر 14 ساعة في اليوم السابق.

ووافق النواب على مادتين، الأولى تتهم الرئيس باستغلال النفوذ باشتراطه تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا ودعوتها إلى اجتماع في البيت الأبيض، بقيامها بفتح تحقيق يستهدف ديمقراطيين. والثانية تتهمه بعرقلة الكونغرس لرفضه القاطع التعاون مع كافة جوانب التحقيق.

وستطرح مواد العزل أمام مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصوت عليها الأسبوع المقبل.

وقال نادلر في تصريحات مقتضبة إن "مجلس النوب سيتصرف على وجه السرعة".

وسيفضي ذلك إلى محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن تقوم الغالبية الجمهورية بحماية الرئيس بالتصويت رفضاً لإدانته وعزله.

وترامب الذي يرفض إجراءات العزل ويصفها بـ "حملة مطاردة شعواء"، سعى خلال التصويت ليظهر انهماكه في العمل وغرد عن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.

لكن المسؤولة الإعلامية للبيت الأبيض ستيفاني غريشام نددت بتصويت اللجنة القضائية واعتبرته "نهاية مخجلة" لما وصفته ب"مهزلة بائسة".

وقالت في بيان "يتطلع الرئيس الآن ليلقى في مجلس الشيوخ معاملة عادلة وتطبيق الاجراءات القانونية التي يواصل مجلس النواب منعها عنه بشكل مخز".