  • الأحد ١٧ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأحد , ديسمبر 15, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270855 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 17:38 الاقسام: منوعات  
سمكة مفترسة تقفز من الماء لمهاجمة طائرة دون طيار

سمكة مفترسة تقفز من الماء لمهاجمة طائرة دون طيار

التقط مقطع فيديو طريف لسمكة من نوع (عظمية اللسان)، وهي تقوم بقفزات عالية جريئة لتنقض على طائرة دون طيار اعتقدت أنها فريسة سهلة تحلق فوق الماء.

تتغذى هذه الأنواع من الأسماك عادة على الطيور والحشرات، ويُظهر مقطع الفيديو القصير، الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طائرة دون طيار صغيرة تحلق فوق ممر مائي، فيما تقفز السمكة فجأة من الماء في محاولة لاصطيادها.

ويمكن رؤية السمكة وهي تكاد تلمس الدرون في القفزة الثانية، ولا يزال موقع تصوير الفيديو غير معروف حتى الآن.

وتعرف الأسماك (عظمية اللسان) بأنها قوية للغاية، وتنمو بعض أنواعها في أمريكا الجنوبية، ويمكن أن يصل طولها إلى نحو متر، وهي حيوانات مفترسة تصطاد الفرائس في بحيرات المياه العذبة المدارية والأنهار والبحيرات.

وتسمح أجسامها الطويلة بالقيام بقفزات قوية وعالية لصيد الحشرات والطيور الصغيرة التي تتغذى عليها، ويمكن أن يصل ارتفاع قفزاتها إلى نحو مترين فوق الماء، في بعض الأحيان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/6036 sec