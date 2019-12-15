عثر مكتشفون على ما يعتقد بأنه أقدم عمل فني معروف في التاريخ البشري داخل كهف في إحدى جزر إندونيسيا.

وتجسد اللوحة المرسومة على الجدار، مطاردة بين صيادين وحيوانات برية، ويعتقد أنه رسم قبل نحو 44 ألف عام في جزيرة سولاويسي.

ويعتقد المكتشفون أن العمل الفني هو الأول من نوعه الذي يرصد عملية صيد.

وحاول المكتشفون تفسير اللوحة، موضحين أنها تظهر خنزيرين وأربع جواميس برية و8 صيادين يركضون خلفها.