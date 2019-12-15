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رقم الخبر: 270849 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 17:36 الاقسام: منوعات  
حمام بقبعات (كوبوي) يثير جدلا في أمريكا

حمام بقبعات (كوبوي) يثير جدلا في أمريكا

أثار انتشار الحمام بقبعات (كوبوي) حمراء استغراب سكان مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة.

ونشر نشطاء مشاهد فيديو، توثق وجود قبعات حمراء (كوبوي) على بعض الحمام في المدينة، ما أثار اهتمام وسائل الإعلام.

بعد يوم واحد من تصوير أول فيديو، تواصلت الكثير من وسائل الإعلام العالمية، لتطلب من صاحبه استخدامه، لينتشر الفيديو بعد ذلك في أمريكا.

ونشرت وسائل الإعلام المشهد الغريب، فيما لم يعرف حتى هذه اللحظة السبب من وضع هذه القبعات على رأس الحمام، أو من الفاعل أو كيف تم وضعها.

واعتبر البعض أن وضع القبعات بهذه الطريقة هو انتهاك لحقوق الحيوان، خصوصا مع استخدام المواد اللاصقة لتثبيت القبعات، فيما وجد آخرون أن هذه المشاهد مضحكة، وقاموا بنشرها على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، لتكتسب شهرة واسعة في المدينة، بعد أن قام الكثير بتصويرها ومشاركتها على صفحاتهم، بحسب (سكاي نيوز).

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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