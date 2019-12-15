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رقم الخبر: 270847 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 17:36 الاقسام: منوعات  
ممرضة تسرق رضيعة والشرطة تتدخل

ممرضة تسرق رضيعة والشرطة تتدخل

سرقت ممرضة باكستانية من مستشفى الولادة طفلة حديثة الولادة وسلمتها لخالتها العاقر.

وضعت امرأة باكستانية تدعى، جميلة بيبي، توأما في مشفى مدينة لورالائي، محافظة بلوتشستان وفقا لتقرير الشرطة، 4 ديسمبر الحالي. لكن الممرضة سلمتها طفلة (واحدة) حديثة الولادة، وسمح للزوج بأخذ زوجته وطفلتهما والعودة إلى المنزل.

وهناك استعادت الأم وعيها بالكامل، ففوجئت بطفلة واحدة، وسألت عن ابنتها الثانية، وكان السؤال (مرعبا).

وفورا اتصلوا بالشرطة، التي احتجزت مسؤول قسم الولادة، ما أجبر الممرضة على الاعتراف بكل شيء، وأخبرت المحقق بعنوان بيت خالتها حيث تتواجد الرضيعة المسروقة. وقد اتضح من التحقيقات أن زميلتين للممرضة شاركتا في عملية السرقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الممرضة سلمت الطفلة المسروقة إلى خالتها التي لم تتمكن من الإنجاب على الرغم من أنها متزوجة منذ 17 سنة.

وقد اعتقلت الشرطة الممرضة وزميلتيها وخالتها، وأعيدت الرضيعة المسروقة إلى أمها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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