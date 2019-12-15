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رقم الخبر: 270843 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 15:49 الاقسام: منوعات  
أطفال بطرسبورغ يبعثون ببطاقة بريدية وزنها 30 كيلوغراماً إلى مقر بابا نويل

أطفال بطرسبورغ يبعثون ببطاقة بريدية وزنها 30 كيلوغراماً إلى مقر بابا نويل

كان أطفال إحدى ورشات الفنون الجميلة في بطرسبورغ يزينون طيلة أشهر بطاقة بريدية ضخمة ويدونون رغباتهم عليها لترسل إلى مقر بابا نويل.

وقال ناطق باسم شركة بريد روسيا إن المؤسسة تولت إيصال البطاقة البريدية التي تحتوي على طلبيات وتمنيات الأطفال إلى مدينة فيليكي أوستيوغ الروسية بصفتها مقرا تقليديا لبابا نويل (ديد موروز).

وأشار إلى أن البطاقة تزن 30 كيلوغراما وطولها 3 أمتار وعرضها متران.

وقال رئيس فرع شركة بريد روسيا مقاطعة لينينغراد، دميتري سيريبرينيكوف، إن، فاليريا لوشاك، الفنانة المعروفة في بطرسبورغ التي سجلت عدة أرقام قياسية في موسوعة غينيس هي التي بادرت إلى إبداع تلك البطاقة البريدية الضخمة ودعت طلابها إلى تزيينها وتزويدها برسائلهم.

وأضاف موظف البريد أن بابا نويل سيفرح بلا شك بتلقي البطاقة وأوضح أن شركة بريد روسيا ترسل كل عام مئات الآلاف من رسائل الأطفال إلى مدينة فيليكي أوستيوغ في شمال روسيا. لكن هذه الرسالة هي فريدة من نوعها وتستحق أن تحفظ في متحف بابا نويل في المدينة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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