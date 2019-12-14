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رقم الخبر: 270841 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 14:50 الاقسام: رياضة  
منتخب آسيا لشطرنج المكفوفين وصيفا لبطولة كأس القارات
بمشاركة ايرانية..

منتخب آسيا لشطرنج المكفوفين وصيفا لبطولة كأس القارات

احتل منتخب اسيا للمكفوفين وبمشاركة لاعبة ايرانية على المركز الثاني في بطولة كاس القارات للشطرنج بتركيا.

واقيمت الدورة الاولى لبطولة كاس القارات لشطرنج المعاقين في مدينة انقرة التركية حيث استطاع منتخب اسيا الذي يضم في تشكيلته اللاعبة "مليحة صفائي" الفائزة بفضية جكارتا الاسيوية 2018 الفوز بالمركز الثاني واخذ الميدالية الفضية .

وحل منتخب القارة الاوروبية في المركز الاول بمجموع ثمانية نقاط ومنتخب قارة اسيا بخمسة نقاط ثانيا ومن ثم منتخب القارة الامريكية بأربعة نقاط ثالثا.

وفازت صفائي على لاعبتين من افريقا وامريكا وتعادلت مع لاعبة من اوروبا محرزة 2.5 نقطة .

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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