اعلن المدير التنفيذي لشركة الشهيد باهنر للصناعات النحاسية "مجيد رضائي" عن انتاج الشركة للانابيب النحاسية السبيكية، مبينا ان ايران الاولى على المستوى الاقليمي في انتاج هذه الانابيب.

وقال رضائي اليوم السبت لمراسل وكالة ارنا ان شركة الشهيد باهنر للصناعات النحاسية وفي ظروف الحظر الجائر المفروض على ايران استطاعت تأمين الاحتياجات المحلية من المنتجات النحاسية وقامت بتطوير منتجاتها حيث قامت بانتاج الانابين النحاسية السبيكية، مبينا ان ايران هي الوحيدة على المستوى الاقليمي التي تنتج هذه الانابيب.

واكد رضائي انه فضلا عن تأمين السوق الداخلية للانابيب فآن الفائض یتم تصديره الى مختلف الدول الاجنبية.

واضاف ان مخزون ايران من النحاس يبلغ 3 بالمئة من المخزون العالمي لذا تتطلع ايران الى رفع حجم صادراتها من النحاس، مشيرا الى ان مخزون إيران من النحاس يبلغ نحو ملياري طن في حين هناك احصائيات غير رسمية تشير الى وجود نحو اربعة مليارات طن من النحاس في ايران.

ويعد منجم سرجشمه في مدينة كرمان (جنوب شرق) المصدر الرئيسي للنحاس في ايران حيث يستحوذ على نصف انتاج ايران من النحاس يأتي بعدها منجمي سونغون في اذربايجان (شمال غرب) و ميدوك في كرمان.

وتعد صناعة النحاس إلى جانب صناعة الصلب والالمينيوم من الصناعات الإستراتيجية في ايران لذلك فإن تعزيز هذه الصناعة و زيادة انتاجها يحظيان باهمية بالغة.