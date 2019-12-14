قال واين روني، إنه محبط لعدم التمكن من المشاركة مع ديربي كاونتي حتى الآن، قبل أن يستهل مهمته كلاعب ومدرب في نفس الوقت مع الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ووقع روني نجم مانشستر يونايتد السابق، على عقد مع ديربي كاونتي لمدة 18 شهرا، حيث سيلعب مع الفريق الأول بجانب خوض تجربته الأولى بالتدريب.

وأكد روني، الذي لعب مباراته الأخيرة مع دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أنه متحمس للعودة للمنافسات في إنجلترا.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا (من المحبط عدم اللعب حتى الآن، لكنني متشوق للبداية في يناير/كانون الثاني المقبل).

وأضاف (الأسابيع الماضية كانت جيدة وتعرفت على الجهاز واللاعبين من أجل الاستعداد للمباريات القادمة. أشعر بالاستقرار وأنا مستعد لبدء المشوار).

وأخفق ديربي في التأهل للدوري الممتاز في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد ويحتل حاليا المركز الـ 16 بعد 21 مباراة في الموسم الجاري.

وقال روني (إنها مسابقة صعبة. لسنا بعيدين عن مراكز ملحق الصعود، يجب أن نتحلى بالثبات وأن نحقق سلاسل نتائج إيجابية، التحدي أمامنا هو الصعود للدوري الممتاز).