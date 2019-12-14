حصد منتخب فتیات ایران لتسلق الصخور على میدالیتين ذهبيتين وفضية في بطولة آسيا المقامة في الهند.

وقد فازت الايرانية (رحيل رمضاني) بذهبية قسم بولدرينغ وذلك ضمن بطولة آسيا للناشئة والشباب لتسلق الصخور المقامة في مدينة بنغلور الهندية.

كما تقلدت المتسلقة الايرانية (محيا دارابيان) في فئة الناشئين ذهبية قسم البولدرينغ بعد تفوقها على لاعبات اليابان وكوريا الجنوبية، كما حصلت دارابيان على فضية قسم الحبال (Lead)، حيث جاءت يابانية وكورية في المركزين الاول والثالث على التوالي في هذه المادة من البطولة.