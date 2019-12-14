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رقم الخبر: 270837 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 14:31 الاقسام: رياضة  
منتخب فتیات ایران لتسلق الصخور یتقلد 3 ميداليات في بطولة آسيا
المقامة حالياً في الهند ..

منتخب فتیات ایران لتسلق الصخور یتقلد 3 ميداليات في بطولة آسيا

حصد منتخب فتیات ایران لتسلق الصخور على میدالیتين ذهبيتين وفضية في بطولة آسيا المقامة في الهند.

وقد فازت الايرانية (رحيل رمضاني) بذهبية قسم بولدرينغ وذلك ضمن بطولة آسيا للناشئة والشباب لتسلق الصخور المقامة في مدينة بنغلور الهندية.

كما تقلدت المتسلقة الايرانية (محيا دارابيان) في فئة الناشئين ذهبية قسم البولدرينغ بعد تفوقها على لاعبات اليابان وكوريا الجنوبية، كما حصلت دارابيان على فضية قسم الحبال (Lead)، حيث جاءت يابانية وكورية في المركزين الاول والثالث على التوالي في هذه المادة من البطولة.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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