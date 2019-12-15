وافادت تقارير علمية بان الأرض تعرضت إلى تغيرات كبيرة قبل سقوط الكويكب الذي تسبب في اضطراب استقرار المحيط الحيوي.

وحسب ما افادت وكالة روسيا اليوم، حدد الباحثون تركيب نظائر الكالسيوم في الأصداف المتحجرة للرخويات، التي عاشت بين العصرين الطباشيري والباليوجيني، واكتشفوا أن التركيب الكيميائي تغير قبل سقوط الكويكب، ما يشير إلى سرعة ارتفاع نسبة الكربون في المحيطات. وقد حصل هذا نتيجة الثوران المستمر لبراكين مصاطب داكن (مقاطعة الصخور البركانية) التي تقع وسط الهند.

وخلال سنوات طويلة كانت براكين مصاطب داكن تقذف في الجو كميات هائلة من غاز ثاني أوكسيد الكربون، الذي تسبب في زيادة حموضة مياه المحيطات وأثر مباشرة في الكائنات الحية. هذه الأصداف تتكون من كربونات الكالسيوم، الذي يذوب عند وجود ثاني أوكسيد الكربون المذاب في ماء البحر.

ويذكر أن فريق علماء دولي سبق أن توصل إلى استنتاج مفاده، أن البشرية أثرت في دورة الكربون في العالم بصورة أقوى من الكويكب الذي تسبب في انقراض الديناصورات.