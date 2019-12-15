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رقم الخبر: 270831 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 15:42 الاقسام: اقتصاد  
تابش: من الضروري زيادة مستوى التبادل التجاري بين إيران وكوريا الجنوبية

تابش: من الضروري زيادة مستوى التبادل التجاري بين إيران وكوريا الجنوبية

أكد النائب محمد رضا تابش، على ضرورة زيادة مستوى التبادل التجاري بين إيران وكوريا الجنوبية، وقال إن كوريا واحدة من شركاء إيران التجاريين الجيدين والتي لها زبائن كثر في السوق الإيرانية.
واشار محمد رضا تابش اليوم السبت خلال لقائه بنائب رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "لي يوجونج"، إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين إيران وكوريا على مدار العقود الماضية، معربا عن  أمله، في عدم تدخل دول اخرى ليست صديقة لايران وكوريا في العلاقات العريقة بين البلدين في ظل دراية المسؤولين الكوريين.
وسلط الضوء على العلاقات بين إيران وكوريا في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، وقال إن كوريا كانت واحدة من شركاء إيران التجاريين الجيدين التي تلقى سلعها سوقا جيدا في إيران.
ودعا "تابش" النائب في مجلس الشورى الاسلامي، الى زيادة حجم التجارة التي انخفضت، وايضا توفير السلع الأساسية ، بما في ذلك الإمدادات الطبية وكل ما يتعلق بحياة الإنسان والبيئة، من خلال أموال بيع النفط الإيراني الموجود في كوريا.
وصرح النائب "تابش" بإن حل هذه المشكلة يتطلب تصميما جادا من الحكومتين وتعيين أشخاص يتمتعون بسلطات خاصة للتعامل بهذا الشان.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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