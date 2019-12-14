تأهل المصنف الخامس عالميا، دانييل ميدفيديف، إلى نهائي النسخة الأولى من كأس الدرعية للتنس بالسعودية، بعد فوزه مساء الجمعة على البلجيكي ديفيد جوفين، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-3 و6-3

وسيواجه الروسي في المباراة النهائية، نظيره الإيطالي فابيو فونيني، الذي تغلب بدوره على الفرنسي جايل مونفيس بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-4 و6-4.

كما جرت الجمعة مباراة ترتيبية، بين السويسري ستان فافريكا والأمريكي جون إيسنر، وانتهت بفوز الأخير بمجموعتين دون مقابل 7-6 و7-5.

وكان من المقرر أن يلعب الفرنسي لوكاس بويل، والألماني لينارد شتروف، مباراة ترتيبية أخرى، لكن الأول انسحب بسبب الإصابة.

وحل الأمريكي من مواليد المملكة ميشيل مموه بديلًا له، ليلعب مع شتروف، حيث فاز الأخير 6-4 و6-1.