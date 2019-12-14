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رقم الخبر: 270825 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 13:33 الاقسام: رياضة  
ليكرز يقهر ميامي هيت في دوري السلة الأمريكي

ليكرز يقهر ميامي هيت في دوري السلة الأمريكي

سجل أنتوني ديفيز 33 نقطة وأضاف ليبرون جيمس 28 نقطة، ليقودا فريقهما لوس أنجلوس ليكرز للفوز على ميامي هيت 113-110، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جيمي باتلر 23 نقطة لفريق ميامي، وأضاف ديريك حونز جونيور 17 نقطة، فيما سجل ندريك نون 16 نقطة.

وأحرز جيمس هاردن 54 نقطة ليقود فريقه هيوستن روكتس للفوز على أورلاندو ماجيك 130-107.

وسجل هاردن 50 نقطة او أكثر للمرة الخامسة هذا الموسم وللمرة الرابعة في آخر سبع مباريات.

وهذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لفريق أورلاندو ماجيك بعد الفوز بأربع مباريات متتالية.

وفي مباراة أخرى، سجل ديفونتي جراهام 16 نقطة وأضاف زميليه ميلز بريدجس وبي جي واشنطن 13 نقطة لكل منهما ليقودا فريقهما شارلوت هورنيتس للفوز على شيكاغو بولز 83-73.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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