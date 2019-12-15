قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن التعاون البرلماني الآسيوي مفيد ومهم لتعزيز مكانة آسيا.

وأوضح لاريجاني في تصريح للصحفيين، لدى وصوله إلى تركيا اليوم السبت لحضور الاجتماع الـ12 للجمعية البرلمانية الآسيوية، أهداف زيارته إلى تركيا وأهمية الاجتماع الذي يعقد عصر اليوم.

أنقرة لديها علاقات تجارية جيدة مع طهران

وأضاف لاريجاني: أن تركيا، بلد صديق وشقيق لإيران، لديه علاقات تجارية جيدة معنا، كما لدينا مشاورات وثيقة مع تركيا حول مختلف القضايا الإقليمية، ومن ناحية اخرى لدينا علاقات جيدة على المستوى البرلماني مع تركيا.

وتابع ان الجمعية البرلمانية الآسيوية، تمثل فرصة لاجراء محادثات مع تركيا نظرا للاوضاع في المنطقة ، وقال أن الاجتماع يضم برلمانات الدول الآسيوية والتي حققت قفزة جيدة في مجموعة متنوعة من القضايا بما فيها الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية في القرن المعاصر.

وقال لاريجاني: أن مثل هذه الاجتماعات توفر آليات يمكن استخدامها لدعم إمكانات الدول الآسيوية.

كما اشار رئيس البرلمان الى التعاون الاقتصادي الجيد بين ايران والدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الاسيوية، بما في ذلك تركيا، ما يمهد الارضية للاستثمار معها.

و يعقد اجتماع الجلسة العامة ال 12 للجمعية البرلمانية الآسيوية في مدينة انطاليا بجمهورية تركيا، خلال الفترة من 13 - 18 ديسمبر الجاري، تحت شعار (دور التعاون متعدد الأطراف بين البرلمانات الآسيوية).

ومن المقرر ان يلتقي لاريجاني على هامش الاجتماع عددا من نظرائه في الدول الاسيوية لبحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

وتضم الجمعية العامة للبرلمانات الاسيوية 41 عضوا دائما و 14 عضوا مراقبا حيث تعد الجمهورية الاسلامية الايرانية ضمن الاعضاء الدائمين.