أعلن رينجرز عملاق الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم تمديد تعاقده مع المدرب ستيفن جيرارد لمدة عامين وحتى نهاية موسم 2023-2024 يوم الجمعة.

وتولى جيرارد، الذي قضى 17 موسما كلاعب في ليفربول وقاده لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في 2005، تدريب رينجرز في 2018 بعقد لأربع سنوات وقال منذ أيام إنه بات قريبا من تمديد التعاقد.

وقال جيرارد في بيان ”أنا سعيد بتمديد بقائي مع هذا النادي الرائع في كرة القدم“.

وأضاف ”عندما تواصل معي ديف كينج (رئيس النادي) بشأن إمكانية تمديد التعاقد مع رينجرز كان من السهل جدا اتخاذ القرار لأني أشعر بسعادة كبيرة جدا وأشعر أننا نبني معا شيئا استثنائيا في النادي“.