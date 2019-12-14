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رقم الخبر: 270823 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 13:32 الاقسام: رياضة  
جيرارد يمدد عقده مع رينجرز الاسكتلندي حتى 2024

جيرارد يمدد عقده مع رينجرز الاسكتلندي حتى 2024

أعلن رينجرز عملاق الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم تمديد تعاقده مع المدرب ستيفن جيرارد لمدة عامين وحتى نهاية موسم 2023-2024 يوم الجمعة.

وتولى جيرارد، الذي قضى 17 موسما كلاعب في ليفربول وقاده لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في 2005، تدريب رينجرز في 2018 بعقد لأربع سنوات وقال منذ أيام إنه بات قريبا من تمديد التعاقد.

وقال جيرارد في بيان ”أنا سعيد بتمديد بقائي مع هذا النادي الرائع في كرة القدم.

وأضاف ”عندما تواصل معي ديف كينج (رئيس النادي) بشأن إمكانية تمديد التعاقد مع رينجرز كان من السهل جدا اتخاذ القرار لأني أشعر بسعادة كبيرة جدا وأشعر أننا نبني معا شيئا استثنائيا في النادي“.

 

 
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مصدر الخبر: رويترز للانباء
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