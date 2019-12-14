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رقم الخبر: 270820 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 13:06 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
معجزة فلكية.. كويكب يطلق كرات نارية في السماء!

معجزة فلكية.. كويكب يطلق كرات نارية في السماء!

تشهد سماء العالم هذه الأيام معجزة فلكية مثيرة للغاية، هي إطلاق كويكب لكرات نارية في أعالي السماء.
وبدأ هذا الحدث الفلكي أمس الجمعة 13 ويستمر اليوم السبت 14 وإلى غاية الساعات الأولى من صباح الأحد 15 ديسمبر.
ووصلت زخات شهب التوأميات، المعروفة أيضا باسم شهب الجوزاء أو ملك زخات الشهب، ذروتها، بداية من مساء الجمعة 13 ديسمبر، على الرغم من أن الحدث الفلكي انطلق منذ 4 ديسمبر وسيستمر إلى غاية 17 من الشهر الجاري.
وحجب ضوء القمر الساطع ليلة أمس، رؤية الشهب، لذلك كان أفضل وقت لمتابعة الحدث في حوالي الساعة الثانية فجرا، لأنه الوقت الذي بدت فيه كوكبة الجوزاء وكأنها تطلق النار من أعالي السماء.
ويحصل عشاق الفلك في نصف الكرة الشمالي على أفضل رؤية، على الرغم من أن سكان نصف الكرة الجنوبي سيكونون أيضا قادرين على متابعة الحدث.
وتطلق زخات شهب التوأميات في العادة نحو 50 نيزكا في الساعة عند ذروتها، وقد تصل أحيانا إلى قرابة 120 نيزكا متعددة الألوان في الساعة.
ويحمل هذا الحدث اسم ملك زخات الشهب لأنه واحد من أفضل العروض لهذا العام. وتنبعث الصخور الفضائية فعليا من كويكب غامض ودقيق يبلغ طوله 19 ألف قدم، يسمى 3200 Phaethon، وعندما يمر بالقرب من الأرض، ينتشر الحطام منه في الفضاء، والذي يتساقط عدد منه على سماء الأرض مشكلا كرات نارية مدهشة، عندما يخترق الحطام الصخري الغلاف الجوي للأرض بسرعة تبلغ نحو 80 ألف ميل في الساعة.
ويمكن متابعة زخات شهب التوأميات بالعين المجردة، ولكن التلسكوبات والمناظير الخاصة ستساعد على رؤية تفاصيل أكثر من خلال تكبير صور كوكبة الجوزاء.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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