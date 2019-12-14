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رقم الخبر: 270819 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 13:06 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ایران.. إنتاج جهاز يساعد الأطفال المصابين بالشلل الدماغي على المشي

ایران.. إنتاج جهاز يساعد الأطفال المصابين بالشلل الدماغي على المشي

قال مدير التأهيل في كلية الرعاية والتأهيل الطبي الايرانية الدكتور «سيدعلي حسيني» ان الباحثين في الكلية استطاعوا انتاج جهاز يساعد الاطفال المصابين بالشلل الدماغي على المشي.

واضاف الدكتور حسيني ان عدم قدرة الاطفال على المشي يعتبر من المشاكل المهمة التي يعاني منها المصابين، مبينا ان هذا الجهاز يعلمهم طريقة المشي الصحيح كي يحول دون تعلمهم المشي الخاطئ.

واشار الى انتاج نموذج مخبري لهذا الجهاز وقال: تم تجربة الجهاز على خمسة اطفال مصابين بالشلل الدماغي وكانت النتائج جيدة حيث استطاع الجهاز مساعدتهم على المشي الصحيح.

واوضح مدير التأهيل في كلية الرعاية والتأهيل الطبي الايرانية ان هذا الجهاز هو انتاج ايراني وان النموذج الاجنبي له يصنع في امريكا فقط.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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