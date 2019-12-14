أشار رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، في خطاب ألقاه اليوم السبت إلى علاقات بلاده الطيبة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على أن ماليزيا لا تؤيد فرض الحظر من قبل واشنطن على طهران.

وفي حديثه بمنتدى الدوحة 2019، رفض مهاتير محمد، الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة من جانب واحد على دول العالم ، وقال إن الأمم المتحدة فقط هي المؤهلة بفرض الحظر على الدول، وأن كوالالمبور لن تؤيد العقوبات التي فرضتها واشنطن من جانب واحد على طهران.

وتابع: إن ماليزيا ودول أخرى فقدت سوقا كبيرا بسبب العقوبات المفروضة على إيران. من الواضح أن هذه العقوبات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأفتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم السبت، منتدى الدوحة 2019 الذي ينعقد تحت شعار “الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب”، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول ووزراء من بينهم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

ويناقش المنتدى في نسخته هذا العام مقاربات حالية وممكنة لمفهوم الحوكمة تتسم بالطابع الأخلاقي والتعاوني والعملي. حيث يقام المنتدى تحت شعار “الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب” ويستقطب أبرز قادة العالم وصناع السياسات خلال مؤتمر شامل على مدى يومين للنقاش حول قضايا عالمية معاصرة وملحة.

ويحضر المنتدى ايضا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و نخبة من القادة والسياسيين ووزراء الخارجية والدفاع والتجارة والاستثمار حيث وجهت الدعوة الى طيف هائل من المسؤولين وصناع القرار.



