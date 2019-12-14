جسر خاجو Khaju هو جسر مشهور جدًا في إيران، ويرجع السبب وراء شهرته في فكرته في البناء، كما إنه أحد أقدم الجسور في أصفهان بإيران، وبعد القرن السابع عشر، ازداد عدد المسافرين الذين يزورون إيران وبات أحد أهم الأماكن السياحية، شاه عباس الثاني بنى جسرًا جديدًا على أساس الجسر القديم الذي شيد في عام 1650 أو نحو ذلك، وكان الجسر بمثابة صلة بين الأحياء الزرادشتية وبنوك الشمال، كما أنه يمر من خلال نهر زياندة، وقد تم بناء الجسر بشكل متعدد الأغراض، والجسر لا يستخدم فقط للنقل، بل أيضا تم تعيين الوظيفة الأساسية لهذا الجسر للاجتماع العام أو كبيت للشاي.

وعلى الرغم من عدم وجود أنهار كبيرة في إيران بسبب حقيقة أن معظم أراضيها صحراوية، إلا أن أصفهان في صحراء كافير تقع على نهر زياندة، الذي ينبع من جبال زاغروس، ويوفر المياه للمدينة، غير أن النهر لا يصل إلى البحر، حيث يختفي على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق المدينة في مستنقع غافوني.

يبلغ طول جسر خاجو 132 مترا وعرضه 20 مترا ، وله هيكل مثير للاهتمام، وعلى خلاف الجسور الأخرى، يحتوي جسر خاجو هذا على 23 مدخل وعدد من المداخل المتعددة الأحجام، ويتكون الجسر من الطوب والحجارة المستخدمة في بناء هذا الجسر يبلغ طولها مترين، كما ان الهيكل للتصميم في شكل شبه دائري، ويقال إن الجسر هدف يربط بين حسن أباد ومنطقة خاجو، مع تاختي فولاد، والطريق إلى شيراز.