ولد الممثل السوري رياض نحاس في دمشق عام 1938‏، ودرس ليسانس في الأدب الإنجليزي عام 1962 في جامعة دمشق، ولعب عدداً من الأدوار في المسرح الجامعي.

شارك كممثل بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، إضافة إلى بعض الأعمال الإذاعية، وهو عضو في المسرح القومي منذ عام 1969، وعضو في نقابة الفنانين منذ عام 1980. تميز بقدرته على أداء كافة الأنواع الدرامية، فبرع في التراجيديا والأعمال الاجتماعية، ونجح في الكوميديا والبيئة الشامية، وأيضاً في المسلسلات التاريخية.

يُعد دور "أبو ممدوح" في "​باب الحارة​" من أكثر الأدوار المميزة وأشهرها خلال مسيرته الطويلة، ويعد أحد أهم العناصر في سلسلة "​مرايا​" مع الممثل السوري ​ياسر العظمة​.

يحمل رصيد رياض نحاس في الدراما التلفزيونية أكثر من مئة مسلسل، نذكر منها "حكايا الليل" عام 1972 و"صح النوم" عام 1974 و"رحلة المشتاق" عام 1977 و"بصمات على جدار الزمن" و"حرب السنوات الأربع" عام 1980 و"مرايا " عام 1984 و"وداعاً زمن الصمت" عام 1986 و"حارة نسيها الزمن" و"مرايا" عام 1988.

ومن مسرحياته "الملك لير" و"تاجر البندقية" و"الملك العاري" و"الحارس" و"الزواج" و"حرم سعادة الوزير" و"أوديب" و"أبو خليل القباني" و"الفيل يا ملك الزمان" و"البخيل".