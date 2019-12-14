"ديابازون" الإيراني ينافس في مهرجان كلكتا السينمائي تأهل فيلم "ديابازون" السينمائي الإيراني من انتاج "علي رضا شجاع نوري" واخراج "حامد طهراني" الى مهرجان كلكتا السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة بين 5 حتى 11 كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك في استمرار الترحيب الدولي الواسع الذي حظي به حتى الآن.