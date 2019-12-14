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رقم الخبر: 270813 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 13:10 الاقسام: ثقافة وفن  
"ديابازون" الإيراني ينافس في مهرجان كلكتا السينمائي

"ديابازون" الإيراني ينافس في مهرجان كلكتا السينمائي

تأهل فيلم "ديابازون" السينمائي الإيراني من انتاج "علي رضا شجاع نوري" واخراج "حامد طهراني" الى مهرجان كلكتا السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة بين 5 حتى 11 كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك في استمرار الترحيب الدولي الواسع الذي حظي به حتى الآن.

وشارك هذا الفيلم في وقت سابق ضمن منافسات الدورة العشرين من  مهرجان "black movie" الدولي في سويسرا وفي مدينة جنيف تحديدا. وسبق لـ"ديابازون" المشاركة في مهرجان بوسان في كوريا الجنوبية ومهرجان Tofifest البولندي. وشارك في تمثيل ادوار "ديابازون" الممثلات والممثلون: جالة صامتي وبهنوش بختياري وعليرضا استادي ومهدي حسيني نيا وحسين طهراني وايليا كيوان ومعصومة رحماني وبابك نوري وعليرضا ساوة درودي ومهرنوش حاجي خاني وشادي كنجي ومهران آتش زاي ومهسا اكبري وسارا سرابي وغزال غلامي ويكتا طبيبي.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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