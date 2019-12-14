سيشارك الفيلم السينمائي الايراني "الهندي الاحمر" في 3 مهرجانات دولية قريبا، في مهرجاني "كرالا" و"تشنا" في الهند ومهرجان "هاينان آيلند" في الصين.

وكان الفيلم قد ترشح لـ 8 جوائز في مهرجان الفجر السيمنائي الـ 37 وحاز جائزة العنقاء البلورية الخاصة بلجنة الحكام.

ويؤدي الادوار الرئيسية في الفيلم وهو من اخراج نيما جاويدي، نخبة من نجوم السینما الایرانیة وهم: محمد نويد زادة وبريناز ايزدبناه وماني حقيقي وستارة بسياني وحبيب رضائي وآتيلا بسياني.

وخلاصة قصة الفيلم انه في العام 1968 ، هنالك سجن قديم يجري اخلاؤه لهدمه نظرا لعملية توسعة مطار المدينة الواقعة في جنوب ايران.

يقوم رئيس السجن المقدم نعمت جاهد بالاشراف على عملية نقل السجناء ومن المقرر الانتهاء من عملية النقل والمغادرة حتى العصر وهنا ياتيه العقيد مدبر وهو مسؤوله المباشر الذي يطلعه بانه تم ترفيعه ومن المقرر ان يحل مكانه.

المقدم جاهد يشعر بالسرور لهذا النبأ ولكن في هذه الاثناء يتم اطلاعه بان احد السجناء الذي يُطلق عليه اسم "احمد سرخ بوست /الهندي الاحمر احمد/" ليس موجودا بين السجناء.