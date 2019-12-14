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رقم الخبر: 270810 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 11:25 الاقسام: رياضة  
رسميا.. كلوب يمدد عقده مع ليفربول حتى العام 2024

رسميا.. كلوب يمدد عقده مع ليفربول حتى العام 2024

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي الجمعة، تمديد عقد مدربه الألماني يورغن كلوب، حتى العام 2024

ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لكلوب يعلن خلاله التجديد مع "الريدز" حتى صيف 2024.

وقال كلوب: "التمديد حتى عام 2024، خبر جيد للبعض، وسيئ لآخرين".

وتابع: "أعمل في فريق رائع وأشعر معه بأنني في بيتي. هذه لحظة رائعة لي أن أستمر في العمل هنا".

يذكر أن كلوب، تسلم مسؤولية تدريب ليفربول في العام 2015، وتوج معه بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي خلال العام الحالي، كما يتصدر "الريدز" حاليا، مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 46 نقطة، وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ38 نقطة.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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