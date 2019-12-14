|رقم الخبر: 270809
|تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019
|الوقت: 11:25
|الاقسام: رياضة
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أوجسبورج يقسو على هوفنهايم في البوندسليجا
فاز أوجسبورج على مضيفه هوفنهايم بنتيجة 4 ـ 2 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).
وسجل أهداف أوجسبورج فيليب ماكس (هدفين) في الدقيقتين 11 و51 من ركلة جزاء وفريدريك يانسن في الدقيقة 56 وإياجو في الدقيقة 85.
فيما سجل هدفي هوفنهايم روبير سكوف في الدقيقة 14 ويورجن لوكاديا في الدقيقة 80.
ورفع أوجسبورج رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 21 نقطة في المركز الثامن.
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