أوجسبورج يقسو على هوفنهايم في البوندسليجا فاز أوجسبورج على مضيفه هوفنهايم بنتيجة 4 ـ 2 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).