  • السبت ١٦ ربیع الثانی ١٤٤١
  • السبت , ديسمبر 14, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270809 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 11:25 الاقسام: رياضة  
أوجسبورج يقسو على هوفنهايم في البوندسليجا

أوجسبورج يقسو على هوفنهايم في البوندسليجا

فاز أوجسبورج على مضيفه هوفنهايم بنتيجة 4 ـ 2 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وسجل أهداف أوجسبورج فيليب ماكس (هدفين) في الدقيقتين 11 و51 من ركلة جزاء وفريدريك يانسن في الدقيقة 56 وإياجو في الدقيقة 85.

فيما سجل هدفي هوفنهايم روبير سكوف في الدقيقة 14 ويورجن لوكاديا في الدقيقة 80.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 21 نقطة في المركز الثامن.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 12/2004 sec