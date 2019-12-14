ومن المقرر أن یلقي ظریف خلال هذه الزیارة خطابا في منتدی الدوحة الذي ینعقد خلال یومي 14 و 15 من دیسمبر الجاري فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من نظرائه الدولیین علی هامش المنتدی.

ومنتدى الدوحة تم إنشاؤه عام 2000 كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

ويناقش المنتدى في نسخته هذا العام مقاربات حالية وممكنة لمفهوم الحوكمة تتسم بالطابع الأخلاقي والتعاوني والعملي. حيث يقام المنتدى تحت شعار “الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب” ويستقطب أبرز قادة العالم وصناع السياسات خلال مؤتمر شامل على مدى يومين للنقاش حول قضايا عالمية معاصرة وملحة.