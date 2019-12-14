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رقم الخبر: 270807 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 11:47 الاقسام: محليات  
وزیر الخارجیة الإيراني یتوجه إلی قطر
للمشارکة في منتدی الدوحة 2019 ؛

وزیر الخارجیة الإيراني یتوجه إلی قطر

غادر وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف العاصمة طهران صباح الیوم السبت متوجها إلی قطر للمشارکة في منتدی الدوحة 2019.

ومن المقرر أن یلقي ظریف خلال هذه الزیارة خطابا في منتدی الدوحة الذي ینعقد خلال یومي 14 و 15 من دیسمبر الجاري فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من نظرائه الدولیین علی هامش المنتدی.

ومنتدى الدوحة تم إنشاؤه عام 2000 كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

ويناقش المنتدى في نسخته هذا العام مقاربات حالية وممكنة لمفهوم الحوكمة تتسم بالطابع الأخلاقي والتعاوني والعملي. حيث يقام المنتدى تحت شعار “الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب” ويستقطب أبرز قادة العالم وصناع السياسات خلال مؤتمر شامل على مدى يومين للنقاش حول قضايا عالمية معاصرة وملحة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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