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رقم الخبر: 270806 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 11:25 الاقسام: رياضة  
ليل يفوز على مونبلييه بشق الأنفس في الدوري الفرنسي

ليل يفوز على مونبلييه بشق الأنفس في الدوري الفرنسي

انتزع فريق ليل فوزا صعبا من ضيفه مونبلييه 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، على ملعب بيير موروا، ضمن منافسات المرحلة 18 من الدوري الفرنسي.

وتقدم ليل بهدف سجله جوناثان إيكوني في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وتعادل أندي ديلور لمونبلييه في الدقيقة 74.

ونجح ليل في اقتناص هدف التقدم عن طريق ريناتو سانشيز في الدقيقة 84.

ورفع ليل رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث، في حين توقف رصيد مونبلييه عند 24 نقطة في المركز العاشر.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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