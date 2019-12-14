IJSO عبارة عن مسابقة سنوية للفرق والأفراد في قسم العلوم الطبيعية لطلاب المرحلة الثانوية الأولى في الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة في فئة العلوم الأساسية، بما في ذلك علوم الاحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الفلك، وينظم الأولمبياد في أطار الفرق من 4 إلى 6 أفراد، وتقام هذه المسابقات في ديسمبر من كل عام.

يعتبر أولمبياد العلوم، أهم مسابقة علمية للطلاب في هذه الفئة العمرية، والذي يتم بالمشاركة والإشراف الأكاديمي من مختلف دول العالم ، حيث يتم تقييم معرفة الطلاب وقدراتهم في مجالات العلوم الطبيعية وخاصة الفيزياء والكيمياء والاحياء .

إلى جانب المسابقة، هناك أهداف مثل تعزيز الصداقات والتعاون بين الطلاب، وتشجيع البحث وتعليم الروح المعنوية، وتشجيع المراهقين على دخول هذه المجالات.

وأقيم أولمبياد IJSO هذا العام في قطر بمشاركة طلاب من 70 دولة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وهولندا وكوريا الجنوبية والصين.