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رقم الخبر: 270802 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 10:42 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مساعد وزير الصحة: الغرب يمارس العنصرية العلمية ضد الباحثين الايرانيين

مساعد وزير الصحة: الغرب يمارس العنصرية العلمية ضد الباحثين الايرانيين

قال مساعد وزير الصحة والتعليم الطبي الايراني للشؤون البحثية والتقنية الدكتور «شاهين اخوندزاده» ان العنصرية العلمية تمارس من الغرب ضد العلماء والباحثين الايرانيين ما يتناقض مع القوانين والاعراف الدولية.

واضاف الدكتور اخوندزاده في تصريح لوكالة ان هذه الاجراءات العنصرية تمارس ضد جميع العلماء وفي جميع المجالات العلمية وذلك لمنع وصول اصداء التطور العلمي والتقني الايراني الى العالم.

واوضح مساعد وزير الصحة والتعليم الطبي الايراني للشؤون البحثية والتقنية انه عند ارسال مقالة بحثية لعالم ايراني لنشرها في احدى المجلات العلمية الغربية وبعد اقل من نصف ساعة من استلامها يتم رفضها وهذا يعني انهم وضعوا علماء ايران ضمن القائمة السوداء .

وقال انهم وبدون الاطلاع على محتوى المقالة العلمية ومستواها يرفضونها وهذا يعني ان علمائنا لايتم التعامل معهم علميا وهذا يتناقض مع القوانين والعراف الدولية .

ووتابع انه في بعض الحالات اذا كانت المقالة التحقيقية لاحد اعضاء الهئية العلمية والتدريسية في الجامعات الايرانية مميزة من الناحية العلمية فيتم نشرها برغم الحظر العلمي وان بعض المجلات الدولية تكون مجبرة على نشرها وذلك لمستواها العلمي الراقي.

وبين ان بعض الدول الغربية تمتنع عن اعطاء التأشيرات للعلماء الايرانيين وذلك للمشاركة في المؤتمرات العلمية او الورشات التدريسية وهذا كذلك من مصاديق العنصرية العلمية التي تمارس ضد علمائنا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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