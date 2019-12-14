|رقم الخبر: 270801
|تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019
|الوقت: 10:22
|الاقسام: اقتصاد
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:
ايران
📌 تكهنات إعلامية تزامنا مع زيارة روحاني: الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال ايران المجمدة في اليابان
📌 تبادل رسائل بين ممثلي ايران والسعودية بصورة مباشرة وعن طريق وسطاء
جمهوري اسلامي
📌 الأمين العام للأمم المتحدة يعلن دعمه لسياسات ايران النووية والصاروخية
📌 آية الله السيستاني: المعركة من أجل الاصلاحات في العراق أصعب من مكافحة الارهاب
📌 أميركا تقوم بالتوظيف على طالبان وداعش في أفغانستان
📌 الخارجية الايرانية: تصريحات وزير الخارجية الألماني غير مسؤولة وتدخلية
آرمان ملي
📌 رئيس السلطة القضائية الايرانية يدعو المواطنين الى المشاركة في مكافحة المفاسد
📌 بهزاد نبوي: العقوبات محصلة الممارسات المتطرفة في الداخل وتعاون ترامب معها
كيهان
📌 قائد الثورة: بالصلاة ننقي الروح ونبتعد عن المعاصي
📌 سيد حسن نصرالله: ايران قادرة لوحدها أن ترد على حملات أميركا أو اسرائيل
📌 أميركا تحول دون معالجة الأطفال المهاجرين في المعتقلات الحدودية
📌 فوز رئيس وزراء بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأميركية
شرق
📌 شمخاني: 85% من الضحايا لم يكونوا في التجمعات
آفتاب يزد
📌 وسائل إعلامية: أميركا قد تفرض الحظر على عادل عبدالمهدي
دنياي اقتصاد
📌 خطيب جمعة طهران ينتقد رفع سعر البنزين بشكل مفاجئ
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