ايران

📌 تكهنات إعلامية تزامنا مع زيارة روحاني: الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال ايران المجمدة في اليابان

📌 تبادل رسائل بين ممثلي ايران والسعودية بصورة مباشرة وعن طريق وسطاء

جمهوري اسلامي

📌 الأمين العام للأمم المتحدة يعلن دعمه لسياسات ايران النووية والصاروخية

📌 آية الله السيستاني: المعركة من أجل الاصلاحات في العراق أصعب من مكافحة الارهاب

📌 أميركا تقوم بالتوظيف على طالبان وداعش في أفغانستان

📌 الخارجية الايرانية: تصريحات وزير الخارجية الألماني غير مسؤولة وتدخلية

آرمان ملي

📌 رئيس السلطة القضائية الايرانية يدعو المواطنين الى المشاركة في مكافحة المفاسد

📌 بهزاد نبوي: العقوبات محصلة الممارسات المتطرفة في الداخل وتعاون ترامب معها

كيهان

📌 قائد الثورة: بالصلاة ننقي الروح ونبتعد عن المعاصي

📌 سيد حسن نصرالله: ايران قادرة لوحدها أن ترد على حملات أميركا أو اسرائيل

📌 أميركا تحول دون معالجة الأطفال المهاجرين في المعتقلات الحدودية

📌 فوز رئيس وزراء بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأميركية

شرق

📌 شمخاني: 85% من الضحايا لم يكونوا في التجمعات

آفتاب يزد

📌 وسائل إعلامية: أميركا قد تفرض الحظر على عادل عبدالمهدي

دنياي اقتصاد

📌 خطيب جمعة طهران ينتقد رفع سعر البنزين بشكل مفاجئ