|رقم الخبر: 270798
|تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019
|الوقت: 10:23
|الاقسام: محليات
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خلال أعمال المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر:
إيران: العقوبات الأمریکیة تخرق المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان
اعتبر مندوب إيران في المؤتمر الدولي الـثالث والثلاثین للصلیب الأحمر والهلال الأحمر العقوبات الأمریکیة أحادیة الجانب بأنها تنتهك المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان.
خلال فعالیات المؤتمر الدولي الـ33 للصلیب الأحمر والهلال الأحمر عارضت الوفود الأمریکية والبریطانیة والکندیة اعتماد الفقرة المقترحة من جانب إيران حول التداعیات السلبیة للعقوبات علی تقدیم المعونات الإنسانیة إلی المتضررین من الکوارث الطبیعیة.
وبرهن الرفض العلني الأمریکي لقلق المؤتمر من الآثار السلبیة للعقوبات علی الشؤون الإنسانیة کذب مزاعم هذا البلد بشأن إستثناء القضایا الإنسانیة من العقوبات. وجاء ذلك في الوقت الذي کان عدد کبیر من الدول دعمت مقترح الجمهوریة الإسلامية الإيرانية.
وقال إسماعيل بقایي هامانه، سفیر ورئیس الوفد الإيراني ردا علی هذا الإجراء الأمریکي أن العقوبات الأحادیة الأمریکیة تنتهك المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان.
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