أكد عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي، أن قمة الرياض عدائية، ولا خطوات ملموسة سعوديا تجاه مبادرة التي أطلقها رئيس المجلس مهدي المشاط.

وقال الحوثي في حوار مع صحيفة الثورة نشرته اليوم السبت، إن القمة الخليجية الأخيرة بيان سعودي بنكهة خليجية يحمل نزعة عدائية واضحة ضد اليمن.

وأوضح أن تحالف العدوان على اليمن يراوح مكانه ولم يقدم أي خطوة تشير إلى نوايا إيجابية لديه على خلاف تصريحات بعض المسؤولين السعوديين.

وأكد أن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون سعوديون حول وقف العدوان تبقى في إطارها الإعلامي، ولا وجود لمصاديق على أرض الواقع.